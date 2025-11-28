В ВСУ отрицают присутствие россиян в окрестностях Гуляйполя и прокомментировали нашумевшее видео

Силы обороны юга удалили нашумевшее видео 33 ОШП – кадры могут быть с другого направления

ВСУ (Иллюстративное фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев)

Информация о присутствии российских военных в окрестностях Гуляйполя в Запорожской области не соответствует действительности. Об этом в комментарии LIGA.net заявил представитель сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, бои действительно продолжаются на подступах к этому населенному пункту. Однако Силы обороны блокируют врага, удерживая позиции возле города.

Читайте также Как Украина изменяла мирный план Трампа. Инсайды от участника переговоров Гнатова

"Оперативное построение создано так, что врагу будет непросто зайти в этот населенный пункт", – подчеркнул Волошин.

По его словам, в последнее время россияне значительно увеличили огневое воздействие на фронте, применяя по два десятка КАБов по Гуляйполю и прилегающим населенным пунктам. Также враг проводит до десятка штурмовых действий на позиции Сил обороны и продолжает попытки инфильтроваться в населенный пункт, но безуспешно.

За последнюю неделю потери россиян на этом участке фронта достигают около тысячи солдат.

Также Волошин прокомментировал видео, которое якобы выложил 33-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск, и информацию о стабилизации фронта вблизи Гуляйполя. OSINT-аналитики обратили внимание, что зеленые листья на деревьях не соответствует погоде в ноябре, а ландшафт может указывать вообще на другое направление фронта.

По словам военного, видео уже удалили с ресурсов Сил обороны юга и дополнительно проверят. Однако другой информации по поводу этого он предоставить не смог.