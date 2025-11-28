В ВСУ отрицают присутствие россиян в окрестностях Гуляйполя и прокомментировали нашумевшее видео
Информация о присутствии российских военных в окрестностях Гуляйполя в Запорожской области не соответствует действительности. Об этом в комментарии LIGA.net заявил представитель сил обороны юга Владислав Волошин.
По его словам, бои действительно продолжаются на подступах к этому населенному пункту. Однако Силы обороны блокируют врага, удерживая позиции возле города.
"Оперативное построение создано так, что врагу будет непросто зайти в этот населенный пункт", – подчеркнул Волошин.
По его словам, в последнее время россияне значительно увеличили огневое воздействие на фронте, применяя по два десятка КАБов по Гуляйполю и прилегающим населенным пунктам. Также враг проводит до десятка штурмовых действий на позиции Сил обороны и продолжает попытки инфильтроваться в населенный пункт, но безуспешно.
За последнюю неделю потери россиян на этом участке фронта достигают около тысячи солдат.
Также Волошин прокомментировал видео, которое якобы выложил 33-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск, и информацию о стабилизации фронта вблизи Гуляйполя. OSINT-аналитики обратили внимание, что зеленые листья на деревьях не соответствует погоде в ноябре, а ландшафт может указывать вообще на другое направление фронта.
По словам военного, видео уже удалили с ресурсов Сил обороны юга и дополнительно проверят. Однако другой информации по поводу этого он предоставить не смог.
- 21 ноября в Силах обороны юга опровергли информацию об окружении на Гуляйпольском направлении, однако отметили, что ситуация на участке фронта является напряженной.
- 24 ноября россияне заявили о переброска КНДРовцев под Гуляйполе. В Украине заявили, что этим заявлениям нет подтверждения.
- 27 ноября Путин во время выступления с пропагандистскими заявлениями высказался об "ударных темпах" продвижения оккупантов на Запорожском направлении и якобы возможном обвале фронта ВСУ.
