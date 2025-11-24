Россияне заявили о переброске солдат КНДР под Гуляйполе. В Украине опровергли

Глава ЦПД Коваленко заявил, что информация о солдатах из КНДР на территории Украины не подтверждена

Ким Чен Ын и солдаты армии КНДР (Фото: EPA)

Руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко опроверг информацию россиян о том, что на Запорожском направлении против Украины начали воевать солдаты из Северной Кореи.

"По состоянию на 9:00 утра информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не получает подтверждения", – написал он.

Перед этим пропагандистские ресурсы распространили информацию, что военных КНДР направили в район Гуляйполя якобы после двух месяцев тренировок на полигонах. Количество якобы привлеченных северокорейцев враг не сообщил, как и не предоставил фото или видео подтверждения.

Враг также распространял информацию о якобы окружении некоторых подразделений Сил обороны на Гуляйпольском направлении. Но Силы обороны 21 ноября опровергли это, как и заявления о якобы наличии заградительных отрядов, блокирующих подразделения и не дающих им возможности отойти.

Гуляйполе (скриншот карты)