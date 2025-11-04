Разведка Южной Кореи: КНДР направила в Россию 5000 военных строителей

В Сеуле говорят, что 10 000 военных КНДР сейчас развернуты вблизи российско-украинской границы

Портреты погибших солдат КНДР (Фото: KCNA)

Северная Корея с сентября направила в Россию около 5000 военных строителей для помощи в "восстановлении инфраструктуры". Об этом сообщил южнокорейский депутат Ли Сон Квен после брифинга национальной разведывательной службы страны, передает Euractiv.

Парламентарий рассказал журналистам, что "около 5000 северокорейских строительных войск поэтапно перемещаются в Россию с сентября и, как ожидается, будут мобилизованы для восстановления инфраструктуры".

По его словам, "были обнаружены постоянные признаки подготовки и отбора персонала для развертывания дополнительных войск".

По данным южнокорейской разведки, около 10 000 военных КНДР сейчас развернуты вблизи российско-украинской границы.

По оценкам Сеула, по меньшей мере 600 северокорейских солдат погибло в войне России против Украины, а тысячи получили ранения.

Аналитики утверждают, что Северная Корея получает финансовую помощь, военные технологии, а также продовольствие и энергоносители от России в обмен на отправку войск, что позволяет Пхеньяну обойти жесткие международные санкции, введенные из-за его ядерных и ракетных программ.