Розвідка Південної Кореї: КНДР спрямувала до Росії 5000 військових будівельників

Портрети загиблих солдатів КНДР (Фото: KCNA)

Північна Корея з вересня спрямувала до Росії близько 5000 військових будівельників для допомоги у "відновленні інфраструктури". Про це повідомив південнокорейський депутат Лі Сон Квен після брифінгу національної розвідувальної служби країни, передає Euractiv.

Парламентар розповів журналістам, що "близько 5000 північнокорейських будівельних військ поетапно переміщуються до Росії з вересня і, як очікується, будуть мобілізовані для відновлення інфраструктури".

За його словами, "були виявлені постійні ознаки підготовки та відбору персоналу для розгортання додаткових військ".

За даними південнокорейської розвідки, близько 10 000 військових КНДР наразі розгорнуті поблизу російсько-українського кордону.

За оцінками Сеула, щонайменше 600 північнокорейських солдатів загинуло у війні Росії проти України, а тисячі отримали поранення.

Аналітики стверджують, що Північна Корея отримує фінансову допомогу, військові технології, а також продовольство та енергоносії від Росії в обмін на відправлення військ, що дозволяє Пхеньяну обійти жорсткі міжнародні санкції, запроваджені через його ядерні та ракетні програми.