Північнокорейські оператори БпЛА корегують удари російських загарбників у Сумській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України й опублікував відеопідтвердження.

Російське командування залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області.

З території Курської області ці підрозділи проводять розвідку за допомогою дронів, здійснюють виявлення позицій ЗСУ й надають допомогу у коригуванні вогню по позиціях українських підрозділів.

Сили оборони зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА і росіянами. Оператори з КНДР корегували вогонь реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.

"У зв’язку з критичними втратами особового складу та провалом наступальної операції в Сумській області керівництво РФ продовжує залучати підрозділи з Північної Кореї до активних бойових дій", – ідеться у повідомленні Генштабу.

Військові додали, що ЗСУ документують усі факти участі іноземних формувань у збройній агресії. Такі підрозділи будуть нейтралізовані відповідно до законів і правил ведення війни.