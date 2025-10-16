Оператори дронів з Північної Кореї корегують удари по ЗСУ в Сумській області – відео
Північнокорейські оператори БпЛА корегують удари російських загарбників у Сумській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України й опублікував відеопідтвердження.
Російське командування залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області.
З території Курської області ці підрозділи проводять розвідку за допомогою дронів, здійснюють виявлення позицій ЗСУ й надають допомогу у коригуванні вогню по позиціях українських підрозділів.
Сили оборони зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА і росіянами. Оператори з КНДР корегували вогонь реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.
"У зв’язку з критичними втратами особового складу та провалом наступальної операції в Сумській області керівництво РФ продовжує залучати підрозділи з Північної Кореї до активних бойових дій", – ідеться у повідомленні Генштабу.
Військові додали, що ЗСУ документують усі факти участі іноземних формувань у збройній агресії. Такі підрозділи будуть нейтралізовані відповідно до законів і правил ведення війни.
- 1 липня 2025 року ГУР повідомляло, що безпосередньої участі солдатів Північної Кореї у бойових діях на боці Росії проти Сил оборони не фіксується.
- Тоді ж у розвідці заявляли, що на військових полігонах на Далекому Сході Росії пройшли підготовку близько 3500 солдатів КНДР, їх можуть перекинути в Курську область.
- У серпні ГУР повідомляло, що понад 10 000 солдатів з Північної Кореї продовжують перебувати на полігонах у європейській частині Росії.
