Сили безпілотних систем уразили чотири північнокорейські САУ "Коксан" на фронті – відео
Оператори дронів 412 полку Nemesis уразили чотири північнокорейські самохідні артилерійські установки "Коксан". Про це повідомили Сили безпілотних систем.
САУ виявили у двох областях – Луганській та Запорізькій. Одна з установок була уражена у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, дві САУ вдалося знищити.
Військові зазначили, що КНДР передала установки Росії як воєнну допомогу для нарощування артилерійських спроможностей в умовах значних втрат російської артилерії на фронті в Україні.
170-мм САУ "Коксан" є однією з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем у світі. Її швидкострільність становить один-два постріли на п'ять хвилин. У квітні 2025 року Bild повідомляв, що Північна Корея передала Росії приблизно 200 таких САУ різних модифікацій (М1989 та М1991).
