Сили безпілотних систем уразили чотири північнокорейські САУ "Коксан" на фронті – відео

Росіяни втратили техніку з КНДР одразу на двох напрямках фронту

САУ "Коксан" (Фото: wofmd.com)

Оператори дронів 412 полку Nemesis уразили чотири північнокорейські самохідні артилерійські установки "Коксан". Про це повідомили Сили безпілотних систем.

САУ виявили у двох областях – Луганській та Запорізькій. Одна з установок була уражена у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, дві САУ вдалося знищити.

Військові зазначили, що КНДР передала установки Росії як воєнну допомогу для нарощування артилерійських спроможностей в умовах значних втрат російської артилерії на фронті в Україні.

170-мм САУ "Коксан" є однією з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем у світі. Її швидкострільність становить один-два постріли на п'ять хвилин. У квітні 2025 року Bild повідомляв, що Північна Корея передала Росії приблизно 200 таких САУ різних модифікацій (М1989 та М1991).