Оператори дронів атакували кілька газорозподільчих станцій росіян у Луганській області
Бійці Сил безпілотних систем в ніч проти 25 вересня атакували газорозподільчі станції у тимчасово окупованій Луганській області. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).
Оператори дронів 14 полку СБС вдарили по по газорозподільній станції "Щастя", внаслідок чого Луганська теплова електростанція перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі.
Також ударів було завдано по ГРС "Сєвєродонецьк" в тимчасово окупованому місті Сіверськодонецьк. Як зазначив Мадяр, це критично важлива для хімічної промисловості окупантів станція, яка відповідає за постачання газу на місцевий завод "Азот" і не тільки.
Під атакою була і ГРС Новопсков.
- 23 вересня оператори дронів "інноваційним рішенням" знищили установку "Тор-М2" росіян і пошкодили ще одну.
- 24 вересня дрони СБУ уразили НПЗ "Газпрому" у Башкортостані вдруге за тиждень, повідомив LIGA.net співрозмовник у Службі.
