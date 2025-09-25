Оператори дронів атакували кілька газорозподільчих станцій росіян у Луганській області

Атака по ГРС росіян (Фото: t.me/robert_magyar)

Бійці Сил безпілотних систем в ніч проти 25 вересня атакували газорозподільчі станції у тимчасово окупованій Луганській області. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

Оператори дронів 14 полку СБС вдарили по по газорозподільній станції "Щастя", внаслідок чого Луганська теплова електростанція перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі.

Також ударів було завдано по ГРС "Сєвєродонецьк" в тимчасово окупованому місті Сіверськодонецьк. Як зазначив Мадяр, це критично важлива для хімічної промисловості окупантів станція, яка відповідає за постачання газу на місцевий завод "Азот" і не тільки.

Під атакою була і ГРС Новопсков.