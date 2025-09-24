НПЗ "Газпрому" у Башкортостані вдруге за тиждень уразили дрони СБУ – джерело

Пожежа після атаки на НПЗ (Фото: ресурси окупантів)

Нафтопереробний завод "Газпром Нафтохім Салават" у Башкортостані вразили дрони Служби безпеки України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Службі.

Безпілотники Центру спецоперацій "А" вдруге за тиждень долетіли до Башкортостану та уразили один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних заводів у Росії. Відстань від території України до цілі – близько 1400 км.

Внаслідок кількох влучань на території заводу виникла пожежа, у повітря підіймався величезний стовп чорного диму. Місцева влада повідомила, що ступінь пошкоджень ще з'ясовується.

"СБУ продовжує завдавати прицільних діпстрайків по об’єктах, які фінансують війну проти нашої держави. Сезон "бавовни" на російських НПЗ у самому розпалі. Країна-бензоколонка повинна остаточно усвідомити, що агресія проти України обходиться їй дуже дорого", – повідомив співрозмовник.

Уражене підприємство здатне виготовляти 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного пального, мазуту, бітуму, поліетиленів.

Пожежа після ураження (Фото: ресурси окупантів)

