Сили спецоперацій уразили Волгоградський НПЗ, він зупинив роботу
Волгоградський НПЗ (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 18 вересня Сили спеціальних операцій Збройних Сил України уразили Волгоградський нафтопереробний завод. Про це повідомила пресслужба командування ССО.

Це підприємство залучене у забезпеченні потреб окупаційної армії.

Волгоградський НПЗ є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі Росії. Щорічний об’єм перероблення становить 15,7 млн тонн, тобто 5,6 % від всього перероблення нафти в державі-агресорі.

За попередньою інформацією, у результаті атаки роботу нафтозаводу було зупинено.

Російські пропагандисти та місцева влада скаржилися на вибухи в Волгограді у ніч проти четверга. Про влучання окупанти традиційно не повідомляли.

війнаволгограднпзудари по рф