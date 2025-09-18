Сили спецоперацій уразили Волгоградський НПЗ, він зупинив роботу
У ніч проти 18 вересня Сили спеціальних операцій Збройних Сил України уразили Волгоградський нафтопереробний завод. Про це повідомила пресслужба командування ССО.
Це підприємство залучене у забезпеченні потреб окупаційної армії.
Волгоградський НПЗ є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі Росії. Щорічний об’єм перероблення становить 15,7 млн тонн, тобто 5,6 % від всього перероблення нафти в державі-агресорі.
За попередньою інформацією, у результаті атаки роботу нафтозаводу було зупинено.
Російські пропагандисти та місцева влада скаржилися на вибухи в Волгограді у ніч проти четверга. Про влучання окупанти традиційно не повідомляли.
- Волгоградський НПЗ не вперше потрапляє під атаку. Зокрема, 31 січня 2025 року на заводі виникла пожежа після дронової атаки.
- 14 серпня Генштаб підтвердив чергове ураження підприємства українськими безпілотниками.
Коментарі (0)