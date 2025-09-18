Сили спецоперацій уразили Волгоградський НПЗ, він зупинив роботу

Сили оборони уразили нафтозавод, який є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ

Волгоградський НПЗ (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 18 вересня Сили спеціальних операцій Збройних Сил України уразили Волгоградський нафтопереробний завод. Про це повідомила пресслужба командування ССО.

Це підприємство залучене у забезпеченні потреб окупаційної армії.

Волгоградський НПЗ є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі Росії. Щорічний об’єм перероблення становить 15,7 млн тонн, тобто 5,6 % від всього перероблення нафти в державі-агресорі.

За попередньою інформацією, у результаті атаки роботу нафтозаводу було зупинено.

Російські пропагандисти та місцева влада скаржилися на вибухи в Волгограді у ніч проти четверга. Про влучання окупанти традиційно не повідомляли.

Волгоградський НПЗ не вперше потрапляє під атаку. Зокрема, 31 січня 2025 року на заводі виникла пожежа після дронової атаки.

14 серпня Генштаб підтвердив чергове ураження підприємства українськими безпілотниками.