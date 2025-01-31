У ніч проти 31 січня Росію масовано атакували безпілотники, зокрема виникла пожежа на нафтопереробному заводі у Волгоградській області. Про це повідомив губернатор Андрій Бочаров.

Він традиційно для російської влади заявив про "падіння уламків", через що виникла пожежа.

Одного постраждалого робітника заводу шпиталізовано.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар теж написав про "падіння уламків" на опору лінії електропередач (ЛЕП), через що обірвано електропроводи.

Міноборони РФ традиційно заявляє лише про нібито збиті і перехоплені безпілотники – нарахувало таких 49.

25 – над Ростовською областю, вісім – над Волгоградською; шість – над Курською; чотири – над Ярославською та по два – над територіями Бєлгородської, Воронезької областей та Краснодарського краю.

26 січня Сили оборони вдарили по складах БпЛА росіян в Орловській області: було знищено 200 "шахедів".

В ніч проти 29 січня росіяни нарахували в себе аж 104 нібито збитих дрони. Згодом Генштаб і ГУР підтвердили ураження українськими безпілотниками російської нафтобази компанії "Лукойл" в місті Кстово Нижньогородської області.

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