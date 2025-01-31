РФ под массированной атакой: прилет на НПЗ под Волгоградом и еще в шесть областей – видео
В ночь на 31 января Россию массированно атаковали беспилотники, в частности возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Он традиционно для российских властей заявил о "падении обломков", из-за чего возник пожар.
Один пострадавший работник завода госпитализирован.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь тоже написал о "падении обломков" на опору линии электропередач (ЛЭП), из-за чего оборваны электропровода.
Минобороны РФ традиционно заявляет лишь о якобы сбитых и перехваченных беспилотниках – насчитало таких 49.
25 – над Ростовской областью, восемь – над Волгоградской; шесть – над Курской; четыре – над Ярославской и по два – над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края.
- 26 января Силы обороны ударили по складам БпЛА россиян в Орловской области: было уничтожено 200 "шахедов".
- В ночь на 29 января россияне насчитали у себя аж 104 якобы сбитых дрона. Впоследствии Генштаб и ГУР подтвердили поражение украинскими беспилотниками российской нефтебазы компании "Лукойл" в городе Кстово Нижегородской области.
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