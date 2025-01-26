Силы обороны ударили по складам БпЛА россиян в Орловской области: уничтожено 200 "шахедов"

Есть информация о сильной вторичной детонации, сообщил Генштаб

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Силы обороны нанесли удар по складам хранения ударных беспилотников россиян на территории Орловской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По объектам оккупантов ударили подразделения Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны. Были поражены бетонированные постройки, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны.

Есть информация о сильной вторичной детонации, отметили в Генштабе.

"Результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что более 200 "шахедов" уже не будут применены против нашей страны", – говорится в сообщении.