В российской "Алабуге" уничтожен склад с деталями для "шахедов" на $16 млн – ГУР
''Шахед'' (Фото: depositphotos)

В экономической зоне "Алабуга", расположенной в российском Татарстане, уничтожен склад с деталями к дронам-камикадзе типа Shahed на $16 млн. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

По данным разведчиков, в помещении находились 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационное оборудование и тепловизионные камеры, предназначенные для производства 400 дронов Shahed-136.

Нанесенный в результате уничтожения российского склада ущерб агрессору оценивают в $16 млн, добавили в ГУР.

21 декабря российская военная пропаганда заявила о дроновой атаке на Казань – столицу Республики Татарстан. Местные власти признали попадание в промышленный объект.

В экономической зоне "Алабуга" налажено производство "шахедов".

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