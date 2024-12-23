В российской "Алабуге" уничтожен склад с деталями для "шахедов" на $16 млн – ГУР

Нанесенные в результате уничтожения российского склада потери агрессора оценивают в $16 млн

''Шахед'' (Фото: depositphotos)

В экономической зоне "Алабуга", расположенной в российском Татарстане, уничтожен склад с деталями к дронам-камикадзе типа Shahed на $16 млн. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

По данным разведчиков, в помещении находились 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационное оборудование и тепловизионные камеры, предназначенные для производства 400 дронов Shahed-136.

Нанесенный в результате уничтожения российского склада ущерб агрессору оценивают в $16 млн, добавили в ГУР.

21 декабря российская военная пропаганда заявила о дроновой атаке на Казань – столицу Республики Татарстан. Местные власти признали попадание в промышленный объект.

В экономической зоне "Алабуга" налажено производство "шахедов".

21 декабря в Казани показали видео попаданий беспилотников самолетного типа.

После атаки беспилотников на Казань в РФ ввели ограничения на перелеты в аэропортах самой Казани, Саратова и Ижевска.