Казань признала попадание в промышленный объект. В ЦПД говорят, там "хребет" ВПК России

Беспилотники могли запускаться по Казанскому пороховому заводу. Но в России называют и другие версии

Символ предприятия "Казанский пороховой завод" (Фото: wikipedia.org)

После утренних прилетов в Казани местные власти признали попадание в промышленный объект, пока Минобороны РФ традиционно рапортовало о якобы отбитой атаке. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, какой именно объект мог быть целью.

Он напомнил, что в городе есть Казанский пороховой завод – одно из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса, специализирующееся на производстве взрывчатых веществ, ракетных топлив и других компонентов, критически важных для армии РФ.

Этот завод выполняет функцию обеспечения российских вооруженных сил боеприпасами и материалами, необходимыми для изготовления ракет разных классов и назначений, включая ракеты "Калибр", "Искандер" и прочие.

"В целом Казанский пороховой завод является одним из "хребтов" российского ВПК, без которого серийное производство боеприпасов было бы невозможно", – добавил Коваленко.

Местные власти не разглашали, в какой именно объект попал беспилотник, однако днем 21 декабря уже после атаки на пороховом заводе раздаются взрывы, которые местные власти традиционно называют "хлопками".

В администрации Кировского и Московского районов Казани говорят, что взрывы связаны с испытаниями на объекте и это плановые мероприятия.

В то же время пропагандистский Telegram-канал ASTRA пишет, что целью атак БпЛА могли быть как пороховой, так и вертолетный заводы, воинская часть №58661 или аэродром авиационного завода.