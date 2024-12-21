В российской Казани, столице Татарстана, заявляют об атаке беспилотников. В местных пабликах распространяют видео, как дрон попадает в несколько зданий.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Российские пропагандистские Telgeam-каналы утверждают, что первый беспилотник попал в 32-этажное здание элитного ЖК.

После прилета жителей эвакуируют. Они говорят, что пожар продолжается, на месте все затянуто дымом.

Повреждено остекление здания. Дороги перекрыты.

Второй беспилотник, по данным пропагандистов, влетел в казанскую многоэтажку около 08:38 (07:38 по киевскому времени). Перед этим жители соседних домов слышали громкий гул, а затем взрыв.

Казанцы сообщают о прилете еще одного дрона по пятиэтажке на улице Красной позиции – недалеко от места, куда ударили первые дроны.

Тем временем Минобороны РФ традиционно отчитывается о якобы сбитой цели, правда, только одной.

Военное ведомство государства-агрессора заявило об атаке БпЛА самолетного типа и якобы уничтоженном беспилотнике над Татарстаном.

20 декабря в России жаловались на обстрелы якобы со стороны Украины города Рыльска Курской области, в которой украинские военные контролируют около 800 кв. км территории.

Смотрите также: На аэродроме под Москвой взорвался военно-транспортный самолет Ан-72 – видео ГУР