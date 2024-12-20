На аэродроме под Москвой взорвался военно-транспортный самолет Ан-72 – видео ГУР
На прошлой неделе, 12 декабря, на аэродроме под Москвой взорвался российский военно-транспортный самолет, сообщило Главное управление разведки Минобороны.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Так, на аэродроме "Остафьево" в Московской области сдетонировала основная силовая установка самолета Ан-72, принадлежавшего Военно-морскому флоту РФ. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.
Примерная стоимость выведенного из строя российского самолета составляет около $4,5 млн.
ГУР не уточняет, какими средствами было нанесено поражение, однако обещает, что "за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливо возмездие".
- В ночь на 10 ноября на аэродроме под Москвой был сожжен российский штурмовой вертолет Ми-24.
- 13 декабря разрушительный пожар в Краснодаре вывел из строя три российских железнодорожных локомотива, а на следующий день в Краснодарском крае прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.
- 15 декабря ГУР сообщило, что в российском Ульяновске взорвали железнодорожное полотно – это усложнило логистику для оккупационной армии РФ.
- 19 декабря ГУР сообщило, что в российском Новосибирске подпольщики сожгли топливозаправщики оккупационной армии России.