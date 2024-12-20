На прошлой неделе, 12 декабря, на аэродроме под Москвой взорвался российский военно-транспортный самолет, сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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Так, на аэродроме "Остафьево" в Московской области сдетонировала основная силовая установка самолета Ан-72, принадлежавшего Военно-морскому флоту РФ. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

Примерная стоимость выведенного из строя российского самолета составляет около $4,5 млн.

ГУР не уточняет, какими средствами было нанесено поражение, однако обещает, что "за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливо возмездие".