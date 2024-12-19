В Новосибирске подпольщики сожгли топливозаправщики российских военных – ГУР

Иллюстративное фото: ГУР

В русском Новосибирске подпольщики сожгли топливозаправщики оккупационной армии России. Об этом сообщило Главное управление разведки.

По его данным, движение сопротивления путинскому режиму поджегло и уничтожило несколько топливозаправщиков на территории воинской части в Новосибирске.

"Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора продолжается", – подытожили в разведке.

Фото: ГУР

Новосибирск – областной центр в Западной Сибири. Расстояние от города до украинской границы – около 3000 км по прямой.

Накануне, 11 декабря, ГУР сообщило, что в Брянске сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические потребности оккупационной армии РФ.

Впоследствии разведка сообщила, что 13 декабря разрушительный пожар в Краснодаре вывел из строя три российских железнодорожных локомотива, а на следующий день в Краснодарском крае прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.

15 декабря ГУР сообщило, что в российском Ульяновске взорвали железнодорожное полотно – это усложнило логистику для оккупационной армии РФ.