В Новосибирске подпольщики сожгли топливозаправщики российских военных – ГУР
Иллюстративное фото: ГУР

В русском Новосибирске подпольщики сожгли топливозаправщики оккупационной армии России. Об этом сообщило Главное управление разведки.

По его данным, движение сопротивления путинскому режиму поджегло и уничтожило несколько топливозаправщиков на территории воинской части в Новосибирске.

"Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора продолжается", – подытожили в разведке.

Фото: ГУР
Фото: ГУР

Новосибирск – областной центр в Западной Сибири. Расстояние от города до украинской границы – около 3000 км по прямой.

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