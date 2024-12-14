В российском Краснодарском крае на аэродроме сожжен истребитель, а днем ранее пожар вывел из строя три железнодорожных локомотива. Об этом сообщило Главное управление разведки.

Так, 14 декабря 2024 года в городе Крымск Краснодарского края прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.

Днем ранее, 13 декабря, разрушительный пожар в Краснодаре вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.

Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины, подчеркнули в ГУР.

СПРАВКА. Су-30 – это российский многофункциональный истребитель, разработанный конструкторским бюро "Сухой". Он предназначен для завоевания преимущества в воздухе, а также для ударов по наземным и морским целям. Су-30 может нести разнообразное вооружение, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Стоимость самолета Су-30 может варьироваться в зависимости от модификации, но в среднем это от $30 до $50 млн.

Месяц назад, в середине ноября, россияне уже жаловались на массированную атаку на Краснодарский край: тогда БпЛА тоже летели на военный аэродром "Крымск".

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