У російському Краснодарському краї на аеродромі спалено винищувач, а днем раніше пожежа вивела з ладу три залізничні локомотиви. Про це повідомило Головне управління розвідки.

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Так, 14 грудня 2024 року у місті Кримськ Краснодарського краю прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.

Днем раніше, 13 грудня, руйнівна пожежа у Краснодарі вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України, наголосили в ГУР.

ДОВІДКА. Су-30 – це російський багатофункціональний винищувач, розроблений конструкторським бюро "Сухой". Він призначений для завоювання переваги в повітрі, а також для здійснення ударів по наземних і морських цілях. Су-30 може нести різноманітне озброєння, включаючи ракети класу "повітря-повітря" та "повітря-земля". Вартість літака Су-30 може варіюватися залежно від модифікації, але в середньо це від $30 до $50 млн.

Місяцем раніше, у середині листопада, росіяни вже скаржились на масовану атаку на Краснодарський край: тоді БпЛА теж летіли на воєнний аеродром "Кримськ".

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