Масована атака на Краснодарський край: БпЛА летіли на воєнний аеродром "Кримськ" – відео
У Краснодарському краї поскаржились на масовану атаку дронів. За даними керівника Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрія Коваленка, було атаковано воєнний аеродром "Кримськ".
Російські пабліки поширили відео з Краснодарського краю (обережно, ненормативна лексика), на яких видно роботу протиповітряної оборони і чутно вибухи. Місцеві жителі стверджують, що безпілотники намагалися атакувати аеродром "Кримськ", але влада про це нічого не сказала – заявила лише про нібито пошкоджені будинки.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що два муніципалітети зазнали масованої атаки безпілотників, а російські сили ППО нібито перехопили кілька десятків дронів у Кримському та Червоноармійському районах.
У Кримську, за його словами, уламки безпілотників упали на територію чотирьох домоволодінь, через що пошкоджено дах одного будинку та автомобіль. А в Червоноармійському районі уламки пошкодили дах приватного будинку. В іншому будинку вибиті шибки.
За даними російських пропагандистів, глава Кримського району Краснодарського краю заявив про 46 збитих за ніч БпЛА та відсутність постраждалих серед мирного населення, а потім видалив публікацію.