У Московській області було знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24. Відео опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

Гелікоптер було знищено в ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клін-5".

Згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ.

"ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", – йдеться у повідомленні.