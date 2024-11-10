Сили оборони України завдали ракетного удару по скупченню росіян на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони й опублікувала відповідне відео.

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У воєнній розвідці розповіли, що окупанти із Псковської дивізії Збройних сил Росії накопичились разом з військовою технікою у лісопосадці, готуючись до маневру.

Військовослужбовці ГУР виявили окупантів. Засобами оперативного угруповання військ "Таврія" по місцю скупчення росіян було завдано вогневого ураження.

Внаслідок ракетного удару було знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин.

Ще чотири броньовані машини з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них теж прилетіло – спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4.

1 жовтня ГУР повідомило, що у тимчасово окупованому Мелітополі українські підпільники підірвали автомобіль з трьома загарбниками, які тероризували місцевих жителів.

2 жовтня стало відомо, що в Бердянську вибухнув автомобіль зі зрадником-суддею Віталієм Ломейком, причетним до репресій українців та воєнних злочинів.

28 жовтня стало відомом, що в тимчасово окупованому Бердянську ГУР та рух опору знищили залізничний міст, який росіяни використовували для перевезення військових вантажів.