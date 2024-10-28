У Бердянську підірвали залізничний міст: сполучення повністю паралізоване – джерело

Фото: Telegram Запорізької ОВА

У тимчасово окупованому Бердянську Головне управління розвідки Міноборони та місцевий рух опору провели успішну спецоперацію – знищено залізничний міст, який російські окупанти використовували для перевезення військових вантажів. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.

Про кілька потужних вибухів місцеві мешканці повідомляли у соцмережах ввечері 27 жовтня. Внаслідок успішних диверсійних дій був підірваний залізничний віадук (міст), розташований між будівлею водоканалу та автомийкою по Східному проспекту.

За словами співрозмовника, знищення мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом, що унеможливить довезення паливно-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у місті.

"І хоча місцеві окупаційні ресурси та пропагандисти стверджують, що "все мосты стоят целые", жодних фото нібито цілого мосту вони не демонструють", – додав співрозмовник.