В Бердянске подорвали железнодорожный мост: сообщение полностью парализовано – источник

Фото: Telegram Запорожской ОВА

Во временно оккупированном Бердянске Главное управление разведки Минобороны и местное движение сопротивления провели успешную спецоперацию – уничтожен железнодорожный мост, который российские оккупанты использовали для перевозки военных грузов. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

О нескольких мощных взрывах местные жители сообщали в соцсетях вечером 27 октября. В результате успешных диверсионных действий был подорван железнодорожный виадук (мост), расположенный между зданием водоканала и автомойкой по Восточному проспекту.

По словам собеседника, уничтожение моста полностью парализовало железнодорожное сообщение с Бердянском, что исключит возможность довоза горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов для оккупационных сил в городе.

"И хотя местные оккупационные ресурсы и пропагандисты утверждают, что "все мосты стоят целые", никаких фото якобы целого моста они не демонстрируют", – добавил собеседник.