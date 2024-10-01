В Мелитополе украинские партизаны взорвали оккупантов, терроризировавших местных – ГУР

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Во временно оккупированном Мелитополе украинские подпольщики взорвали автомобиль с тремя российскими захватчиками, сообщило Главное управление разведки.

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В День защитников и защитниц вблизи мелитопольського завода автотракторных запчастей взорвалась машина ВАЗ 2110 ("Лада Десятка"), в салоне которой находились три российских военнослужащих, написало ГУР.

Захватчики были причастны к жестокому террору местных жителей, отметило ведомство.

Операцию по уничтожению оккупантов провели украинские подпольщики под координацией ГУР – партизаны устроили россиянам минную ловушку, объяснила военная разведка.

16 сентября ГУР сообщало, что в России был ликвидирован военный преступник и пропагандист Коробов по прозвищу Краб. Разведчики не уточняли, кто это сделал. Российская пропаганда утверждала, что Коробов якобы выжил и находится в больнице.

28 сентября ГУР сообщило, что в Московской области был ликвидирован полковник армии РФ Коломейцев, который возглавлял 924-й государственный центр беспилотной авиации и был причастен к военным преступлениям против Украины.