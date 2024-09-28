ГУР ликвидировало под Москвой полковника, причастного к ударам БпЛА по Украине – источник

Алексей Коломейцев был причастен к подготовке российских специалистов по использованию БПЛА, заявил LIGA.net собеседник в ГУР

Российские операторы дронов (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

В ночь на 27 сентября в Московской области был ликвидирован полковник российской армии Алексей Коломейцев, который возглавлял 924-й государственный центр беспилотной авиации российской армии и был причастен к военным преступлениям против Украины. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Главном управлении разведки Минобороны.

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По данным украинской разведки, его устранили в результате спецоперации, организованной местным движением сопротивления, действующим против кремлевского режима, в сотрудничестве с ГУР.

Отмечается, что Коломейцев был причастен к подготовке российских специалистов по использованию БПЛА, в частности, операторов и обслуживающего персонала ударных дронов-камикадзе типа Shahed.

16 сентября 2024 года ГУР сообщало, что в России был ликвидирован военный преступник и пропагандист Александр Коробов по прозвищу Краб. Разведчики не уточняли, кто это сделал.

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