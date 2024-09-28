Потери армии России перевалили за 650 000 человек. Ночью ВСУ сбили 69 "шахедов" и ракеты

Силы противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 в ночь на 28 сентября

Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Шкинев)

Российская оккупационная армия потеряла уже более 650 000 человек убитыми и ранеными с начала полномасштабной войны, свидетельствует утренняя сводка Генерального штаба. Воздушные силы отчитались, что сбили 69 вражеских беспилотников и две управляемые авиационные ракеты в ночь на 28 сентября.

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С 24 февраля 2022 года армия российского захватчика потеряла 650 640 человек, за последние сутки Силы обороны ликвидировали 1470 человек.

Ночью РФ атаковала Украину 77 средствами воздушного нападения: дронами и ракетами. В частности, враг направил две баллистические ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, столько же управляемых авиационных ракет Х-59/69 из пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также 73 "шахеда" по разным направлениям.

Силы противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников и две Х-59/69 в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Один "шахед" улетел обратно в Россию.

В ночь на 28 сентября российские войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками типа Shahed, около полутора десятков были сбиты на подступах к городу.

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