Потери армии России перевалили за 650 000 человек. Ночью ВСУ сбили 69 "шахедов" и ракеты
Российская оккупационная армия потеряла уже более 650 000 человек убитыми и ранеными с начала полномасштабной войны, свидетельствует утренняя сводка Генерального штаба. Воздушные силы отчитались, что сбили 69 вражеских беспилотников и две управляемые авиационные ракеты в ночь на 28 сентября.
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С 24 февраля 2022 года армия российского захватчика потеряла 650 640 человек, за последние сутки Силы обороны ликвидировали 1470 человек.
Ночью РФ атаковала Украину 77 средствами воздушного нападения: дронами и ракетами. В частности, враг направил две баллистические ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, столько же управляемых авиационных ракет Х-59/69 из пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также 73 "шахеда" по разным направлениям.
Силы противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников и две Х-59/69 в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
Один "шахед" улетел обратно в Россию.
- В ночь на 28 сентября российские войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками типа Shahed, около полутора десятков были сбиты на подступах к городу.
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