Россия десятый раз за месяц пыталась атаковать "шахедами" Киев: 15 БпЛА сбили на подступах

Предварительно зафиксировано падение обломков в Оболонском районе. Информация о пострадавших не поступала

Охота на ''шахеды'' (Фото: Владимир Зеленский)

В ночь на 28 сентября российские оккупационные войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками типа Shahed, около полутора десятков были сбиты на подступах к городу. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Эта атака стала уже 10-й за сентябрь. По данным КМВА, "шахеды" были запущены по южному и северо-восточному направлениям и заходили в Киев несколькими волнами.

"Около полутора десятков российских ударных дронов, которые угрожали Киеву, были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах и на территории столицы", – говорится в сообщении.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Оболонском районе. Информация о пострадавших не поступала.

В ночь на 26 сентября Россия запустила по Киеву и области более 15 дронов, 10 из них удалось сбить. Атака длилась пять часов.

Днем в сети писали о взрывах в столице. Впрочем, КМВА уверяла, что во время воздушной тревоги, объявленной в городе 26 сентября с 09:59 до 10:34, противовоздушная оборона не работала.

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