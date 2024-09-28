Россия десятый раз за месяц пыталась атаковать "шахедами" Киев: 15 БпЛА сбили на подступах
В ночь на 28 сентября российские оккупационные войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками типа Shahed, около полутора десятков были сбиты на подступах к городу. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
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Эта атака стала уже 10-й за сентябрь. По данным КМВА, "шахеды" были запущены по южному и северо-восточному направлениям и заходили в Киев несколькими волнами.
"Около полутора десятков российских ударных дронов, которые угрожали Киеву, были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах и на территории столицы", – говорится в сообщении.
Предварительно зафиксировано падение обломков в Оболонском районе. Информация о пострадавших не поступала.
- В ночь на 26 сентября Россия запустила по Киеву и области более 15 дронов, 10 из них удалось сбить. Атака длилась пять часов.
- Днем в сети писали о взрывах в столице. Впрочем, КМВА уверяла, что во время воздушной тревоги, объявленной в городе 26 сентября с 09:59 до 10:34, противовоздушная оборона не работала.
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