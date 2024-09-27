Зеленский: На Рамштайне будут прорабатываться пункты Плана победы

"Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается", – сказал президент после того, как представил План победы в США

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что представил в США План победы Украины. Сейчас украинская команда работает над детализацией каждого этапа этого плана.

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"План победы представлен Америке, и мы каждый пункт объяснили. Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое наше решение. Сильные позиции для Украины – это более быстрый мир. Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что План победы был представлен обоим кандидатам в президенты США – Камале Харрис и Дональду Трампу. Зеленский подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Америка напрямую понимала украинскую позицию, и отметил, что это уже достигнуто.

Президент отметил, что Украина уже успела обсудить вопросы дальнобойности, оборонного пакета, санкций против России и действия по российским активам. Он также сообщил, что идет подготовка к встрече в Германии в формате "Рамштайн", где вместе с партнерами будут прорабатывать пункты Плана победы.

Утром 27 сентября по киевскому времени Зеленский встретился с Харрис.

Впоследствии у него была встреча с Трампом в Trump Tower в Нью-Йорке. Тот заявил, что он и украинский президент все равно хотят "справедливого мира".

Республиканец также пообещал приехать в Украину: "Это прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасное всё".

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