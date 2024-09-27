Зеленський: На Рамштайні опрацьовуватимуть пункти Плану перемоги

"Усе ключове для України – на столі у партнерів, усе розглядається", – сказав президент після того, як представив План перемоги у США

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що представив у США План перемоги України. Зараз українська команда працює над деталізацією кожного етапу цього плану.

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"План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України – це швидший мир. Усе ключове для України – на столі у партнерів, усе розглядається", – сказав він.

Глава держави наголосив, що План перемоги був представлений обом кандидатам у президенти США – Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Зеленський підкреслив, що для України важливо, аби Америка безпосередньо розуміла українську позицію, і зазначив, що це вже досягнуто.

Президент зауважив, що Україна вже встигла обговорити питання далекобійності, оборонного пакета, санкцій проти Росії та дії щодо російських активів. Він також повідомив, що триває підготовка до зустрічі в Німеччині у форматі "Рамштайн", де разом із партнерами будуть опрацьовувати пункти Плану перемоги.

Вранці 27 вересня за київським часом Зеленський зустрівся з Гарріс.

Згодом у нього була зустріч із Трампом у Trump Tower в Нью-Йорку. Той заявив, що він та український президент однаково хочуть "справедливого миру".

Республіканець також пообіцяв приїхати до України: "Це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все".

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