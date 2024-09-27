"Не знаємо, хто буде президентом". Зеленський пояснив важливість зустрічей з Гарріс і Трампом

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з кандидатом-республіканцем у лідери США Дональдом Трампом, що вважав за потрібне побачитися з обома – ним і демократкою Камалою Гарріс через те, що "не відомо, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів".

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За словами Зеленського, лідером США може стати хто завгодно, а Україна своєю чергою сподівається отримати підтримку наступного президента. Тому, пояснив він, важливо будувати відносини з обома кандидатами вже зараз.

"Дуже важливо ділитися нашими планами про те, як можна посилити Україну. І, звісно, ми маємо вирішувати це зараз. Тому що ми не знаємо, як вирішить американський народ, хто буде президентом. Але ми розуміємо, що до листопада Путіна ми не зупинимо", – сказав глава держави.

Він висловив сподівання на те, що сила США залишиться непохитною, і зазначив, що покладається на неї. З цієї причини він вирішив зустрітися з обома кандидатами.

Вранці 27 вересня за київським часом Зеленський зустрівся з Гарріс.

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