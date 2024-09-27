Трамп: Я обов'язково приїду до України, це прекрасна країна

Кандидат у президенти США від республіканців заявив, що він та президент Зеленський обидва хочуть справедливого миру в Україні

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: скриншот з відео)

Кандидат у лідери США від республіканців Дональд Трамп заявив, що разом з президентом Володимиром Зеленським прагне завершення російсько-української війни. В ефірі телеканалу Fox News він пообіцяв приїхати до "прекрасної України".

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"Я багато чого навчився, але, гадаю, я не змінився з того погляду, що ми обидва хочемо, щоб усе закінчилося, і ми обидва хочемо, щоб було укладено справедливу угоду, і вона має бути справедливою. І я думаю, що це станеться в потрібний час", – сказав Трамп.

Він висловив сподівання щодо своєї перемоги на виборах президента США, завдяки чому "у нас буде дуже справедлива і насправді досить швидка угода".

Кандидат-республіканець додав, що здійснить візит до України: "Я обов'язково приїду в Україну, це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все".

Вранці 27 вересня за київським часом Зеленський зустрівся з Гарріс.

Згодом у нього була зустріч з Трампом у Trump Tower в Нью-Йорку.

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