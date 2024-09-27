Трамп заявив про "чудову зустріч" із Зеленським. Каже, за перемогою Гарріс – третя світова
Кандидат у лідери США від республіканців Дональд Трамп після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським написав у соцмережі Truth Social, що у разі обрання на виборах демократки Камали Гарріс на світ чекає третя світова війна.
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Трамп заявив, що провів "чудову" зустріч з українським президентом, і наголосив, що російсько-українська війна "швидко завершиться", якщо він переможе на виборах у листопаді.
"Якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться і перейде в фазу Третьої світової війни. Пані Гарріс ніколи не зможе завершити війну, і не змогла. Нічого не зміниться, окрім того, що смерть і руйнування стануть тільки гіршими", – написав 45-й президент США.
- Вранці 27 вересня за київським часом Зеленський зустрівся з Гарріс.
- Згодом у нього була зустріч із Трампом у Trump Tower в Нью-Йорку. Той заявив, що він та український президент однаково хочуть "справедливого миру".
- Республіканець також пообіцяв приїхати до України: "Це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все".
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