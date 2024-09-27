Трамп заявив про "чудову зустріч" із Зеленським. Каже, за перемогою Гарріс – третя світова

Республіканець заявив, що війна в Україні "швидко завершиться", якщо він стане президентом США

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Кандидат у лідери США від республіканців Дональд Трамп після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським написав у соцмережі Truth Social, що у разі обрання на виборах демократки Камали Гарріс на світ чекає третя світова війна.

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Трамп заявив, що провів "чудову" зустріч з українським президентом, і наголосив, що російсько-українська війна "швидко завершиться", якщо він переможе на виборах у листопаді.

"Якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться і перейде в фазу Третьої світової війни. Пані Гарріс ніколи не зможе завершити війну, і не змогла. Нічого не зміниться, окрім того, що смерть і руйнування стануть тільки гіршими", – написав 45-й президент США.

Вранці 27 вересня за київським часом Зеленський зустрівся з Гарріс.

Згодом у нього була зустріч із Трампом у Trump Tower в Нью-Йорку. Той заявив, що він та український президент однаково хочуть "справедливого миру".

Республіканець також пообіцяв приїхати до України: "Це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все".

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