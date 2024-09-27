"Обговорили багато деталей". Зеленський назвав зустріч із Трампом "дуже змістовною"

Український президент подякував республіканському політику за підтримку та наголосив на спільних цілях щодо завершення війни

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський назвав зустріч з кандидатом у лідери США від республіканців Дональдом Трампом "дуже змістовною" та наголосив на спільному прагненні до завершення російсько-української війни. Про це повідомила пресслужба його Офісу.

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"Дуже змістовна зустріч із Дональдом Трампом. Представив йому План перемоги. Детально обговорили ситуацію в Україні та наслідки війни для нашого народу. Обговорили багато деталей. Дякую за цю зустріч! Справедливий мир потрібен", – написав Зеленський у соцмережах.

Глава держави наголосив, що він і Трамп мають спільний погляд на те, що російсько-українська війна має бути завершена.

За даними ОП, під час зустрічі політики обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки.

Особливу увагу під час розмови було приділено постійним обстрілам міст і цивільної інфраструктури з боку Росії, а також важливості американських систем Patriot для захисту мирних жителів.

Зеленський наголосив на необхідності перекрити всі джерела фінансування для держави-агресора, зокрема шляхом обмеження доходів від продажу нафти й газу, а також заблокувати постачання західних компонентів для російських ракет.

Вранці 27 вересня за київським часом Зеленський зустрівся з Гарріс.

Згодом у нього була зустріч з Трампом у Trump Tower в Нью-Йорку. Той заявив, що він та український президент однаково хочуть "справедливого миру".

Республіканець також пообіцяв приїхати до України: "Це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все".

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