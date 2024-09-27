Зеленський запропонував США бути лідерами у мирних переговорах

"Ви знаєте, у нас був мирний саміт і ми організовуємо ще один. Ми розраховуємо на підтримку США", – сказав президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна розраховує, що Сполучені Штати стануть лідерами у мирних переговорах щодо російсько-української війни. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з кандидатом у лідери США Дональдом Трампом, передає Fox News.

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"Ми насправді цінуємо підтримку Сполучених Штатів. Ми вдячні США і американському народу. І, звичайно, ми розуміємо, що Сполучені Штати можуть бути лідером будь-яких переговорів. Ви знаєте, у нас був мирний саміт і ми організовуємо ще один. Ми розраховуємо на підтримку", – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що цю війну "не треба було починати", але тепер найважливіше – зрозуміти, що російські окупаційні війська перебувають на території України. Він додав, диктатор Володимир Путін вбив багато людей і його потрібно зупинити.

"Він на нашій території – це найголовніше для розуміння – він на нашій території. Як зупинити війну? Тиснути на нього так, як ми можемо", – підсумував він.

Вранці 27 вересня за київським часом Зеленський зустрівся з Гарріс.

Згодом у нього була зустріч із Трампом у Trump Tower в Нью-Йорку. Той заявив, що він та український президент однаково хочуть "справедливого миру".

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