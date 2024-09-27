Зеленский предложил США быть лидерами в мирных переговорах

"Вы знаете, у нас был мирный саммит и мы организовываем еще один. Мы рассчитываем на поддержку США", – сказал президент

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина рассчитывает, что Соединенные Штаты станут лидерами в мирных переговорах по поводу российско-украинской войны. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с кандидатом в лидеры США Дональдом Трампом, передает Fox News.

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"Мы действительно ценим поддержку Соединенных Штатов. Мы благодарны США и американскому народу. И, конечно, мы понимаем, что Соединенные Штаты могут быть лидером любых переговоров. Вы знаете, у нас был мирный саммит и мы организовываем еще один. Мы рассчитываем на поддержку", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что эту войну "не надо было начинать", но теперь самое важное – понять, что российские оккупационные войска находятся на территории Украины. Он добавил, что диктатор Владимир Путин убил много людей и его нужно остановить.

"Он на нашей территории – это самое главное для понимания – он на нашей территории. Как остановить войну? Давить на него так, как мы можем", – подытожил он.

Утром 27 сентября по киевскому времени Зеленский встретился с Харрис.

После этого у него была встреча с Трампом в Trump Tower в Нью-Йорке. Тот заявил, что он и украинский президент одинаково хотят "справедливого мира".

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