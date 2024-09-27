Зеленский встретился с Камалой Харрис – обсудили План победы

Владимир Зеленский и Камала Харрис (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский ознакомил кандидата на пост президента Соединенных Штатов Америки Камалу Харрис с Планом победы. Он рассказал о деталях во время встречи в Вашингтоне 26 сентября, передает Офис президента.

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"Для нас это очень важно – быть полностью понятными и работать в полной координации с Соединенными Штатами. Сегодня утром я говорил с конгрессменами обеих палат, обеих партий. И я благодарен за двухпартийную поддержку. Мы верим, что эту войну можно выиграть и что справедливый мир может быть ближе только с Соединенными Штатами", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил Харрис за участие в первом Саммите мира и за стабильную поддержку Украины. Он также рассказал о событиях на фронте, атаках России на украинскую энергетику и об операции в Курской области. Президент призвал США укрепить противовоздушную оборону и усилить санкционное давление на РФ. Также он отметил, что страны должны "упорно работать", чтобы привлечь к ответственности "всех российских военных преступников".

В свою очередь вице-президент США отметила, что это уже седьмая встреча с украинским лидером и заверила, что США продолжат оказывать Украине помощь в сфере безопасности, необходимую для победы.

"Мы должны защищать наши демократические ценности и противостоять агрессорам. И мы должны отстаивать международный порядок, правила и нормы. Каждый из этих принципов поставлен на карту в Украине, и поэтому борьба Украины имеет значение для американского народа", — подчеркнула Харрис.