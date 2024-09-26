США дают Украине помощь на $7,9 млрд

Помощь на $5,5 млрд дадут по быстрой программе PDA, $2,4 млрд пойдут на оборонные заказы

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Белый дом)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что США объявили о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму $7,9 млрд и ввели санкции против России.

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Президент поблагодарил коллегу Джо Байдена, американский парламент и обе партии, демократы и республиканцы за такое решение.

США удалось найти способ выделить остаток помощи и обеспечить, чтобы полномочия президента в этом не закончились до конца финансового года в США (конец сентября), написал Зеленский.

Ранее существовала угроза того, что около $5,8 млрд помощи Украине могут "сгореть", если Конгресс не примет меры.

Глава государства поблагодарил США за дополнительную батарею системы противовоздушной обороны Patriot, другие средства ПВО и перехватчики, дроны, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух-земля", а также средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.

Еще Зеленский сообщил о решении Штатов расширить программы подготовки большего количества украинских пилотов на F-16.

Также США ввели "решительные санкции", введенные для дальнейшего ограничения способности РФ финансировать войну против Украины, отметил президент.

"Мы используем эту помощь наиболее эффективным и прозрачным способом для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и длительного мира и трансатлантической безопасности", – отметил глава государства.

Факт помощи также подтвердил американский президент: $5,5 млрд помощи предоставит по программе PDA (со складов Пентагона, скорая поставка) и $2,4 млрд по инициативе USAI. Последняя – это фактически заказ на производство вооружения, и этот пакет будет поступать дольше того, что идет по первой программе.

Именно за средства из USAI Украина и получит дополнительное ПВО, беспилотники и боеприпасы "воздух-земля", усилит свою оборонно-промышленную базу и поддержит ее потребности в обслуживании и поддержке.

А еще Байден сообщил, что решил дать Украине крылатые авиабомбы JSOW, чтобы усилить дальнобойные возможности Украины. Максимальная дальность вооружения – 130 км (детальнее читайте здесь).

Ранее США объявили о пакете военной помощи для Украины на сумму $375 млн. Силы обороны получат боеприпасы для HIMARS, артснаряды и не только.

Зеленский прибыл в США для участия в работе ООН и встречи с мировыми лидерами. В первую очередь, Зеленский хочет показать свой План победы нынешнему президенту Байдену, Конгрессу, а также кандидатам в президенты – Харрис и Трампу. Встречи с Байденом и Харрис запланированы, с Трампом – под вопросом. На полях Генассамблеи ООН Зеленский изложил План победы делегации американского парламента. Также в ООН Зеленский уже встретился с президентом США Байденом – договорились обсудить План победы.

Но не обошлось и без скандалов. Спикер палаты представителей, республиканец Джонсон заявил, что Зеленский должен немедленно уволить посла Украины в США. Причиной стал визит украинского лидера на оборонное предприятие в Пенсильвании, в котором участвовали демократы (в частности, губернатор штата), а республиканцев не пригласили. В американском парламенте начато расследование этого события.

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