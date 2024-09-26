Зеленский встретился с Байденом: договорились обсудить План победы

Байден заявил, что 26 сентября будет объявлено о мерах по ускорению поддержки Украины

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: сайт ОП)

Президент Владимир Зеленский встретился с американским лидером Джо Байденом на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Об этом сообщили в офисе президента.

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Как передает ОП, Зеленский во время встречи сфокусировался на Плане победы, но обсудить его более предметно лидеры стран договорились во время переговоров в Вашингтоне 26 сентября. Также украинский президент рассказал американскому коллеге о ситуации в Украине, в том числе на фронте, и поблагодарил за поддержку США.

Байден и Зеленский также приняли участие в специальной встрече G7+, посвященной восстановлению Украины. Более 30 стран и Евросоюз подписали декларацию о послевоенном восстановлении Украины, передает ОП.

"После разрушительной Второй мировой войны союзники ввели план Маршалла, который укрепил мир и помог ему стать по-настоящему длительным. Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры обновления – способствующей миру для Украины и всей Европы и общему благосостоянию", – сказал Зеленский.

Как сообщает Reuters, Байден заявил, что в четверг 26 будет объявлено о "мерах по ускорению поддержки Украины". Также, по информации издания, в заявлении сказано о том, что Россия должна возместить ущерб, нанесенный Украине во время своего вторжения. Пока этого не произойдет и РФ не прекратит войну, активы страны-агрессора будут оставаться заблокированными.

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