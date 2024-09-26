Зеленський зустрівся з Байденом: домовилися обговорити План перемоги

Володимир Зеленський і Джо Байден (Фото: сайт ОП)

Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Джо Байденом на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Про це повідомили в офісі президента.

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Як передає ОП, Зеленський під час зустрічі сфокусувався на Плані перемоги, але обговорити його більш предметно лідери країн домовилися під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня. Також український президент розповів американському колезі про ситуацію в Україні, зокрема на фронті, та подякував за підтримку США.

Байден і Зеленський також взяли участь у спеціальній зустрічі G7+, присвяченій відбудові України. Понад 30 країн і Євросоюз підписали декларацію про повоєнне відновлення України, повідомляє ОП.

"Після руйнівної Другої світової війни союзники запровадили план Маршалла, який зміцнив мир і допоміг йому стати по-справжньому тривалим. Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення – такої, що сприятиме миру для України та всієї Європи й загальному добробуту", – сказав Зеленський.

Як повідомляє Reuters, Байден заявив, що в четвер 26 буде оголошено про "заходи щодо прискорення підтримки України". Також, за інформацією видання, в заяві сказано про те, що Росія повинна відшкодувати збитки, котрі завдала Україні під час свого вторгнення. Доки цього не станеться та РФ не припинить війну, активи країни-агресорки будуть лишатися заблокованими.

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