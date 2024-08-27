Зеленский предоставит план победы Байдену, Трампу и Харрис. Озвучил некоторые пункты

Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Will Oliver)

Президент Владимир Зеленский представит план победы Украины действующему американскому лидеру Джо Байдену, а также передаст его кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу. Об этом он заявил на форуме "Украина 2024. Независимость".

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"Будет справедливо, если я сначала представлю этот план президенту США. Я думаю, что в сентябре представлю этот план ему на встрече. Будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу. Потому что мы не знаем, кто будет президентом США. А выполнить этот план очень хочется", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что не может раскрыть все детали этого плана.

В то же время он выделил несколько направлений, в частности Курскую область, где уже сделана часть работы. Другое направление плана касается стратегической роли Украины в глобальной инфраструктуре безопасности. Также документ содержит мощный пакет мер по принуждению России к завершению войны дипломатическим путем, и последнее – экономическое направление.

"Обо всем этом подробно говорить не буду. План подготовлен", – подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что Украина надеется подготовить полный, согласованный с союзниками документ ко второму Саммиту мира, который будет включать три темы: энергетические вопросы, безопасность в море, а также обмены пленными и возвращение украинских детей.

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