Документ ко второму Саммиту мира будет готов к ноябрю. Зеленский рассказал, о чем он

Президент заявил, что перед тем, как будет готов документ, Украина проведет три встречи с союзниками

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина надеется подготовить полный, согласованный с союзниками документ ко второму Саммиту мира, включающему три темы: энергетические вопросы, безопасность в море, а также обмены пленными и возвращение украинских детей. Об этом на форуме "Украина 2024. Независимость" заявил президент Владимир Зеленский.

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"У нас был инаугурационный Саммит мира, после этого мы сказали, что подготовим документ по энергетике и тем главным трем выводам, которые были заданы первым саммитом. Будут встречи – оффлайн, онлайн", – заявил он.

По словам Зеленского, "подготовительный документ" ко второму Саммиту мира готовится. Глава государства выразил надежду, что он будет готов к ноябрю этого года.

До этого Украина проведет с союзниками три встречи на три темы: по энергетике, по безопасности в море и по обмену пленными и возвращению украинских детей, незаконно вывезенных Россией.

"Эти три пункта будут проработаны, и весь документ, я думаю, будет готов на ноябрь. Это наша задача", – подытожил Зеленский.

15-16 июня 2024 года в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. Россию на него не пригласили и сама страна-агрессорка отказывается от участия в подобных мероприятиях. Полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "вовлечении в диалог между всеми сторонами" для достижения мира.

10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных украинских и западных чиновников заявило: Украина хочет созвать второй саммит с участием России до президентских выборов в США – голосование состоится в ноябре.

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