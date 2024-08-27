Документ до другого Саміту миру буде готовий до листопада. Зеленський розповів, про що він

Президент заявив, що перед тим, як буде готовий документ, Україна проведе три зустрічі з союзниками

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна сподівається підготувати повний, узгоджений із союзниками документ до другого Саміту миру, який включатиме три теми: енергетичні питання, безпеку у морі, а також обміни полоненими та повернення українських дітей. Про це на форумі "Україна 2024. Незалежність" заявив президент Володимир Зеленський.

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"У нас був інавгураційний Саміт миру, після цього ми сказали, що підготуємо документ щодо енергетики і тих головних трьох висновках, які були задані першим самітом. Будуть зустрічі – офлайн, онлайн", – заявив він.

За словами Зеленського, "підготовчий документ" до другого Саміту миру готується. Глава держави висловив сподівання, що він буде готовий до листопада поточного року.

До цього часу Україна проведе із союзниками три зустрічі на три теми: щодо енергетики, щодо безпеки у морі та щодо обміну полоненими й поверненню українських дітей, незаконно вивезених Росією.

"Ці три пункти будуть пропрацьовані, і весь документ, я думаю, буде готовий на листопад. Це наше завдання", – підсумував Зеленський.

15-16 червня 2024 року у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. Росію на нього не запросили і сама країна-агресорка відмовляється від участі у таких заходах. Повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення до діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

10 липня агентство Bloomberg із посиланням на неназваних українських та західних посадовців заявило: Україна хоче скликати другий саміт за участю Росії до президентських виборів у США – голосування відбудеться у листопаді.

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