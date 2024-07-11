Україна хоче провести другий Саміт миру за участі Росії до виборів у США – Bloomberg

Київ прагне провести повторний саміт до того часу, коли до Білого дому може повернутися Дональд Трамп, пише Bloomberg

Саміт миру у Швейцарії (Фото: Michael Buholzer/EPA)

Україна хоче скликати другий Саміт миру за участі Росії до президентських виборів у Сполучених Штатах, які відбудуться у листопаді. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних посадовців України та держав Заходу, обізнаних із цим питанням.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Вони розповіли, що Україна хоче провести повторний саміт до того часу, коли до Білого дому може повернутися Дональд Трамп. Імовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії стверджував, що покладе край війні в Україні до інавгурації в січні, а також виступав проти подальшої військової підтримки Києва з боку Вашингтона.

У матеріалі Bloomberg йдеться, що Україна хотіла використати процес саміту як шлях до досягнення широкої згоди щодо низки ключових принципів, які ляжуть в основу справедливого миру, перш ніж розпочати взаємодію з РФ.

Швейцарський саміт був зосереджений на ядерній безпеці, продовольчій безпеці та поверненні викрадених дітей, і саме навколо цих питань можна було встановити початковий контакт з російськими офіційними особами, пишуть журналісти.

У розмові з Bloomberg один з українських посадовців підтвердив прагнення провести другий Саміт миру перед виборами в США. Представники країн Заходу заявили, що будь-яка зустріч має бути ретельно організована з чіткою метою та керованими очікуваннями. Водночас американські посадовці не впевнені, що саміт за участі Росії та України відбудеться.

15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Росію на нього не запросили.

Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення до діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

17 червня очільник МЗС Швейцарії Кассіс заявив, що хоче обговорити підсумки Саміту миру з Росією, Китаєм та іншими країнами, які не брали участі у заході.

20 червня очільник ОП Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву заходу.

Читайте також: До комюніке Саміту миру доєдналися ще дві острівні країни – Барбадос і Маршаллові Острови