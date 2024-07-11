Україна хоче провести другий Саміт миру за участі Росії до виборів у США – Bloomberg
Україна хоче скликати другий Саміт миру за участі Росії до президентських виборів у Сполучених Штатах, які відбудуться у листопаді. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних посадовців України та держав Заходу, обізнаних із цим питанням.
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Вони розповіли, що Україна хоче провести повторний саміт до того часу, коли до Білого дому може повернутися Дональд Трамп. Імовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії стверджував, що покладе край війні в Україні до інавгурації в січні, а також виступав проти подальшої військової підтримки Києва з боку Вашингтона.
У матеріалі Bloomberg йдеться, що Україна хотіла використати процес саміту як шлях до досягнення широкої згоди щодо низки ключових принципів, які ляжуть в основу справедливого миру, перш ніж розпочати взаємодію з РФ.
Швейцарський саміт був зосереджений на ядерній безпеці, продовольчій безпеці та поверненні викрадених дітей, і саме навколо цих питань можна було встановити початковий контакт з російськими офіційними особами, пишуть журналісти.
У розмові з Bloomberg один з українських посадовців підтвердив прагнення провести другий Саміт миру перед виборами в США. Представники країн Заходу заявили, що будь-яка зустріч має бути ретельно організована з чіткою метою та керованими очікуваннями. Водночас американські посадовці не впевнені, що саміт за участі Росії та України відбудеться.
- 15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Росію на нього не запросили.
- Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення до діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.
- 17 червня очільник МЗС Швейцарії Кассіс заявив, що хоче обговорити підсумки Саміту миру з Росією, Китаєм та іншими країнами, які не брали участі у заході.
- 20 червня очільник ОП Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву заходу.
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