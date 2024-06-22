До комюніке Саміту миру доєдналися ще дві острівні країни – Барбадос та Маршаллові Острови

Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного Саміту миру

Барбадос (Фото: Sunny Travel)

До комюніке за підсумками Саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії, приєдналися дві нові держави – Барбадос та Маршаллові Острови. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх народів світу. Кожен може зробити свій внесок", – написав український лідер.

За його словами, це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного Саміту миру.

Днями під документом з'явився підпис ще однієї острівної країни – Антигуи і Барбуди, яка визнала незалежність України 27 січня 1993 року.

Нижче – Маршаллові Острови та Барбадос на карті світу.

17 червня зникли підписи під спільним комюніке у двох країн – Іраку та Йорданії. Згодом заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив Радіо Свобода, що країни й не підписували комюніке, а їхня поява у списку підписантів була "технічним збоєм".

Також не підписали документ: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати. Не підписала і Бразилія, але вона була спостерігачем на заході.

Повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалог між усіма сторонами" для досягнення миру.

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