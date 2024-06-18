З підписантів комюніке Саміту миру зникла Руанда, але додався Вселенський Патріархат

Тепер під документом підписи 77 країн та 5 міжнародних організацій

Фото: URS FLUEELER / EPA

17 червня підпис під спільним комюніке Глобального саміту миру зник ще в однієї країни – Руанди, натомість до документа долучився Вселенський Патріархат. Про це свідчить сайт Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Раніше Руанда була й у переліку країн на екрані під час міжнародного заходу, і на сайті швейцарського федерального департаменту.

Руанда – країна у центральній Африці, її населення становить 13,7 млн людей.

Натомість до комюніке долучився Вселенський Патріархат, який представляв на Саміті патріарх Варфоломій.

У документах саміту Патріархат записано як міжнародну організацію, вона на заході була спостерігачем.

Також на Саміті була й місто-держава Ватикан, очолювана папою римським Франциском, головою католицької церкви.

Ватикан також був спостерігачем, утім, до комюніке не доєднався.

Загалом, тепер під документом підписи 77 країн та 5 міжнародних організацій.

17 червня зникли підписи під спільним комюніке у двох країн – Іраку та Йорданії. Згодом заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив Радіо Свобода, що країни й не підписували комюніке, а їхня поява у списку підписантів була "технічним збоєм".

Також не підписали документ: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати. Не підписала і Бразилія, але вона була спостерігачем на заході.

Повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалог між усіма сторонами" для досягнення миру.

Читайте також: Ірак та Йорданія відкликали підписи під комюніке. Нардеп Мережко: Завдали собі політичної шкоди