Підписи під комюніке Саміту миру відкликали Ірак та Йорданія
Підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру відкликали дві країни – Ірак та Йорданія. Про це свідчить сайт Міністерства закордонних справ Швейцарії.
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У неділю, 17 червня, під час заходу на екрані вивели перелік країн та міжнародних організацій (80 та 4 відповідно), які підписалися під остаточним документом. На той момент серед них були й Ірак та Йорданія:
Тепер же на сайті федерального департаменту Швейцарії немає цих двох країн у переліку підписантів.
Обидві країни поки не коментували ситуацію. І Йорданія, й Ірак були на Саміті повноправними учасниками, а не спостерігачами.
13 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ та експатріантів Йорданії Айманом Ас-Сафаді, говорили про формулу миру – країну запросили взяти участь у її імплементації.
15 червня Кулеба під час Саміту зустрічався з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном. Український топдипломат писав, що сторони погодилися: "Саміт є першим кроком на шляху до досягнення справедливого миру в Україні на основі принципів Статуту ООН".
- Також не підписали комюніке: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати. Не підписали й Бразилія та Ватикан, але вони були спостерігачами на заході (повний перелік читайте тут).
- Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.
- Індія не приєдналася до комюніке, тому що вважає, що до міцного миру можуть привести "тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін".
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