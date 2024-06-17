Підписи під комюніке Саміту миру відкликали Ірак та Йорданія

Загалом тепер під документом підписалися 78 країн та чотири міжнародні організації

Фото: URS FLUEELER / EPA

Підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру відкликали дві країни – Ірак та Йорданія. Про це свідчить сайт Міністерства закордонних справ Швейцарії.

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У неділю, 17 червня, під час заходу на екрані вивели перелік країн та міжнародних організацій (80 та 4 відповідно), які підписалися під остаточним документом. На той момент серед них були й Ірак та Йорданія:

Фото: співрозмовник LIGA.net

Тепер же на сайті федерального департаменту Швейцарії немає цих двох країн у переліку підписантів.

Обидві країни поки не коментували ситуацію. І Йорданія, й Ірак були на Саміті повноправними учасниками, а не спостерігачами.

13 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ та експатріантів Йорданії Айманом Ас-Сафаді, говорили про формулу миру – країну запросили взяти участь у її імплементації.

15 червня Кулеба під час Саміту зустрічався з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном. Український топдипломат писав, що сторони погодилися: "Саміт є першим кроком на шляху до досягнення справедливого миру в Україні на основі принципів Статуту ООН".

Також не підписали комюніке: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати. Не підписали й Бразилія та Ватикан, але вони були спостерігачами на заході (повний перелік читайте тут).

Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

Індія не приєдналася до комюніке, тому що вважає, що до міцного миру можуть привести "тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін".

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