Кулеба: Комюніке Саміту миру готове, принципові позиції України враховано

До документа зможуть приєднатися й країни, які не брали участь у заході

Дмитро Кулеба (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Робота над спільною декларацією Глобального саміту миру завершена, текст збалансований, але принципові позиції України були враховані. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

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Наразі робота над текстом завершена, наприкінці Саміту президенти оголосять про схвалення декларації, зазначив посадовець.

Кулеба повідомив, що документ буде відкритим до приєднання іншими країнами й після завершення Саміту, зокрема, вже декілька країн проводять внутрішній аналіз цього комюніке і планують приєднатися до нього, хоча й не були присутні на заході.

"Текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані", – підсумував очільник МЗС.

Британська агенція Reuters опублікувала, як стверджується, проєкт спільного комюніке Саміту.

У тексті, зокрема, зазначається, що Запорізька АЕС має бути під українським контролем, має відбутися повний обмін полоненими та повернення дітей, а також залучення "всіх сторін" до діалогу щодо миру.

Офіційного тексту наразі немає.

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