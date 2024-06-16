Кулеба: Комюніке Саміту миру готове, принципові позиції України враховано
Робота над спільною декларацією Глобального саміту миру завершена, текст збалансований, але принципові позиції України були враховані. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Наразі робота над текстом завершена, наприкінці Саміту президенти оголосять про схвалення декларації, зазначив посадовець.
Кулеба повідомив, що документ буде відкритим до приєднання іншими країнами й після завершення Саміту, зокрема, вже декілька країн проводять внутрішній аналіз цього комюніке і планують приєднатися до нього, хоча й не були присутні на заході.
"Текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані", – підсумував очільник МЗС.
- Британська агенція Reuters опублікувала, як стверджується, проєкт спільного комюніке Саміту.
- У тексті, зокрема, зазначається, що Запорізька АЕС має бути під українським контролем, має відбутися повний обмін полоненими та повернення дітей, а також залучення "всіх сторін" до діалогу щодо миру.
- Офіційного тексту наразі немає.
Читайте також: Радник Байдена: Путін міг попросити КНР не їхати на Саміт миру