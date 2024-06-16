Кулеба: Коммюнике Саммита мира готово, принципиальные позиции Украины учтены

К документу смогут присоединиться и страны, не участвовавшие в мероприятии

Дмитрий Кулеба (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Работа над общей декларацией Глобального саммита мира завершена, текст сбалансирован, но принципиальные позиции Украины были учтены. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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Работа над текстом завершена, в конце Саммита президенты объявят об одобрении декларации, отметил чиновник.

Кулеба сообщил, что документ будет открыт для присоединения другими странами и после завершения Саммита, в частности, уже несколько стран проводят внутренний анализ этого коммюнике и планируют присоединиться к нему, хотя и не присутствовали на мероприятии.

"Текст сбалансирован, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены", – подытожил глава МИД.

Британское агентство Reuters опубликовало, как утверждается, проект совместного коммюнике Саммита.

В тексте отмечается, что Запорожская АЭС должна быть под украинским контролем, должен состояться полный обмен пленными и возвращение детей, а также привлечение "всех сторон" к диалогу о мире.

Официального текста пока нет.

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