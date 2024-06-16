Кулеба: Коммюнике Саммита мира готово, принципиальные позиции Украины учтены
Работа над общей декларацией Глобального саммита мира завершена, текст сбалансирован, но принципиальные позиции Украины были учтены. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.
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Работа над текстом завершена, в конце Саммита президенты объявят об одобрении декларации, отметил чиновник.
Кулеба сообщил, что документ будет открыт для присоединения другими странами и после завершения Саммита, в частности, уже несколько стран проводят внутренний анализ этого коммюнике и планируют присоединиться к нему, хотя и не присутствовали на мероприятии.
"Текст сбалансирован, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены", – подытожил глава МИД.
- Британское агентство Reuters опубликовало, как утверждается, проект совместного коммюнике Саммита.
- В тексте отмечается, что Запорожская АЭС должна быть под украинским контролем, должен состояться полный обмен пленными и возвращение детей, а также привлечение "всех сторон" к диалогу о мире.
- Официального текста пока нет.
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