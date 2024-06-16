Советник Байдена: Путин мог попросить КНР не ехать на Саммит мира

Джейк Салливан считает, что другие страны должны обратить внимание на такие действия китайской стороны

Джейк Салливан (Фото: DENIS BALIBOUSE / EPA)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что представители Китайской Народной Республики не поехали на саммит мира в Швейцарии, потому что об этом попросил российский диктатор Владимир Путин. Слова чиновника передает Associated Press.

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"Очевидно, что Китая здесь нет, и я предполагаю, что их [представителей] здесь нет, потому что Путин попросил их не приезжать, и они обязали Путина (к чему именно — не уточняется. – Ред.)", – сказал Салливан.

Чиновник отметил, что это "кое-что говорит" о позиции КНР относительно российско-украинской войны.

Советник считает, что другие страны должны обратить внимание на подобные действия КНР.

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2 июня Зеленский сообщил, что КНР помогает России сорвать Саммит мира, отговаривая страны участвовать в нем.

5 июня в Пекине прошли политические консультации между Украиной и КНР на уровне заместителей министров иностранных дел: украинская сторона надеялась, что участие страны в саммите могло бы стать поводом для практического вклада в достижение мира. В конце концов КНР от участия в мероприятии отказалась.

15 июня президент Финляндии на Саммите мира призвал КНР повлиять на Путина для завершения войны.

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